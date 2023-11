Operadores turísticos e inmobiliarios de Rocha buscan que se aplique "ley de vagancia" en verano para "cuidar seguridad de los balnearios"

"Es una ley que está en el Uruguay desde 1941, y como toda ley está para ser aplicada", indicaron.

Con el verano a la vuelta de la esquina, los operadores turísticos e inmobiliarios del este del país se preparan para recibir a miles de turistas que eligen zonas como Maldonado y Rocha para pasar sus vacaciones durante enero, febrero y marzo. Ante este escenario, y en pos de “cuidar la seguridad de los balnearios”, se reunieron con las autoridades para proponer que se aplique con mayor ahínco la denominada “ley de vagancia”.

¿De qué se trata la norma en cuestión? La Ley N°10071 data del año 1941 y propone que “podrán ser declarados en estado peligroso las personas de ambos sexos, mayores de 21 años, comprendidas en las categorías que enuncia el artículo 2.o, cuando su conducta y su estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencie que representan un peligro social”.

¿A quiénes abarca? La lista es larga e incluye categorías como: “los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad”; “los mendigos, considerándose tales los que, siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente o, estando inhabilitados por invalidez, enfermedad o vejez, lo hicieren en lugares donde hubiere establecimientos destinados a asilarlos o socorrerlos; y los que vivan habitualmente de la mendicidad ajena, exploten a menores, enfermos o lisiados, o los instiguen a mendigar”; “los ebrios y toxicómanos habituales, que se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos, y aun en lugares privados cuando -en ese estado- alteren el orden y constituyan un peligro para los demás”; los proxenetas; “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo y sin causa justificada, de delincuentes y personas de mal vivir, o por frecuentación -en las mismas condiciones- de lugares donde aquéllos se reúnan”; y “los que, requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia, y también aquellos que, sin causa justificada, oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad, o usen o tengan documentos de identidad falsos u oculten los propios”.

¿Y qué propone la norma para esas personas? Las denominadas “medidas de seguridad” van desde internación en “un establecimiento de régimen de trabajo obligatorio, por tiempo indeterminado, que no será menor de un año ni mayor de cinco” o “asilamiento curativo, por tiempo indeterminado, hasta que se hubiere constatado la curación”, hasta “obligación de declarar domicilio, o de residir en lugar determinado, o prohibición de residir en determinado lugar o departamento, por el término que establezca la sentencia, y sometimiento a la vigilancia de la autoridad”.

Con esto, los operadores turísticos e inmobiliarios de Rocha mantuvieron una reunión con el Ministerio del Interior, con el objetivo de analizar la vigencia de la normativa y la forma de aplicarla bajo la mirada del siglo XXI.

“Es una ley que está en el Uruguay desde 1941, y como toda ley está para ser aplicada. Queríamos ver un poquito cómo era la normativa de esa ley, y ver si era aplicable a lo que es hoy el siglo XXI”, dijo a Telemundo Robert Caballero, operador inmobiliario de La Paloma.

De la reunión “salió un diálogo ameno para tratar de ver con Fiscalía cómo se puede llevar a cabo” la aplicación de la ley, explicó Caballero, y remarcó que “no es que de la reunión salió que se va a aplicar la ley de vagancia, sino que es algo a estudiar, y si hoy es aplicable”.

“Nosotros entendemos que es aplicable porque en Punta del Este ya se ha estado aplicando, un poco como ayudando a cuidar los espacios públicos. Y eso ayuda a cuidar la seguridad de los balnearios en la época estival”, detalló Caballero.

Desde el Ministerio del Interior se indicó que esa ley existe, pero que es la Justicia la que tiene que dar las garantías a la Policía para que se comience a aplicar.