Operativo de limpieza por las fiestas: Intendencia de Montevideo detectó "puntos críticos" de la ciudad

La Intendencia de Montevideo continúa con el operativo de limpieza después de las fiestas de Navidad y desde la comuna detallaron algunos puntos críticos de la ciudad.

"Al día de hoy salieron dos turnos, empezaron a trabajar en recolección a partir de las 22 de este lunes y también salió el turno matutino. Llevamos un total de 3.982 contenedores vaciados, cerca de unas 900 toneladas", expresó en rueda de prensa la directora de Limpieza y Gestión de Residuos de la intendencia, Marta Garagorry.

A su vez, comentó que los servicios de motocarros estuvieron disponibles para trabajar en aquellos contenedores que tenían basura afuera y adentro estaban vacíos. "En esos casos la población mandó imágenes y ubicación para ir a limpiar", indicó.

La jerarca señaló que hay "puntos críticos" en la ciudad donde se está priorizando el vaciado como la zona de Reducto, La Teja, Casavalle y Colón.

Garagorry comentó que encontraron "mucha poda" en los contenedores. "Son residuos de mucho volumen que ocupan demasiada capacidad del contenedor", manifestó.

"Nunca estamos conformes. Si no estamos al 100% de vaciado y si la ciudad no se ve al 100% limpia no vamos a estar conformes", apuntó.

Por último, sostuvo que los servicios de motocarros para el 31 de diciembre y 1º de enero "se mantienen continuos" y evaluarán la cantidad de camiones.