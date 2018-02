Opiniones divididas en el Parlamento por la difusión de información de un colono en el portal de Presidencia

El portal de Presidencia difundió esta semana la información de Gabriel Arrieta, un colono que mantiene deudas con el Instituto de Colonización. La publicación se hizo luego de que Arrieta criticara al presidente Vázquez.

El senador Charles Carrera se refirió a lo sucedido así:

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber sostuvo:

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres rechazó la actitud de Presidencia:

“Es un notorio abuso de poder. Creo que viola el derecho de los ciudadanos a la privacidad de sus datos. Me parece que hay una ilicitud porque, más allá de que a información pueda ser pública, lo que no puede hacer la página de Presidencia es marcarlo específicamente”.

El diputado frenteamplista Gonzalo Civila consideró lo siguiente:

“Me parece que esa reacción del presidente es romper con una lógica, que rechazo absolutamente, que es la del escrache. No creo que esta persona no sea una víctima, lo que hizo no fue correcto pero no corresponde que ingresemos en una lógica de escrache”.