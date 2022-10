Orsi afirmó que juicio político a Cosse implica una "lógica medio parecida a la de Bolsonaro"

Orsi afirmó que “Montevideo está muy polarizado”.

En las últimas horas se abrió un nuevo frente de batalla en la escena política de Montevideo. "Hay dos formas de gobernar: la nuestra y la otra", afirmó la intendenta (Frente Amplio) Carolina Cosse para diferenciar el estilo de gestión de su administración del que tiene la oposición en la capital. Como respuesta a ello, la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, escribió en sus redes sociales que “hablar de ‘nosotros’ y ‘ellos’ promueve la grieta”.

Consultado este lunes al respecto en el programa Desayunos Informales, el intendente de Canelones (Frente Amplio), Yamandú Orsi, consideró que “Montevideo está muy polarizado”.

Como ejemplo de ello, Orsi señaló el juicio político que promovió la bancada de ediles nacionalistas en la Junta Departamental contra la intendenta Cosse. “El juicio político es un disparate absoluto, nunca había escuchado cosa igual. Por suerte hubo actores del propio gobierno de la coalición multicolor que dijeron que eso no se podía hacer”, dijo Orsi, y comparó ese tipo de actitudes políticas con la que, a su juicio, emplea el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. “Esa lógica medio parecida a la de Bolsonaro, donde todo se va a los extremos, creo que no le hace bien a la ciudadanía ni a la democracia. Yo reconozco que a veces caigo en esa lógica, me pasa, responde golpe por golpe”, apuntó.

Consultado específicamente sobre las declaraciones de Cosse sobre las “dos formas” de gobernar, Orsi consideró que esa lógica se ajusta más a la capital y no tanto a su departamento. Y, en ese sentido, consideró que es en la capital donde el tono político se vuelve más áspero.

“Es cierto que hay dos formas y se puede plantear así. Yo he leído a actores políticos de la oposición en Montevideo calificar a Carolina Cosse con adjetivos. Leí la palabra ‘cínica’. Con esas reglas de juego, está difícil no caer en eso de dos opciones. Lo leía y no podía creer que un actor político se refiriera con un calificativo de eso a la autoridad departamental. Si alguien pretende llegar a algo sobre esa base… creo que eso va más allá del bien y del mal. Creo que eso deriva en juicios de valor como los que hace Carolina de que hay dos formas”, afirmó Orsi.