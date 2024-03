Orsi agradeció respaldo de los precandidatos del FA tras denuncia en su contra: "No he parado de recibir el abrazo y el apoyo"

El frenteamplista dijo que los militantes le han manifestado "muchísimo apoyo y más ganas de salir a la calle a convencer a la gente que vote" al FA.

Yamandú Orsi agradeció este jueves en un acto en Paysandú las muestras de "unidad" y "compañerismo" que ha recibido desde que fue denunciado por una presunta agresión a una trabajadora sexual en el año 2014.

Orsi estuvo en la capital sanducera este jueves, en una jornada de intensas lluvias que obligaron a trasladar el acto que se iba a hacer en el muelle de la ciudad a un club social del Centro.

En el discurso aludió a la denuncia en su contra, y lo hizo para señalar que no ha parado de recibir señales de apoyo de sus compañeros, principalmente de los otros precandidatos del Frente Amplio, afirmó.

"Cuando pasó esto estos días no he parado de recibir el abrazo y apoyo de los compañeras y compañeros. Lo plantean, vos te das cuenta, desde el sentirse parte de lo mismo. Ahí está el tema de unidad. No hay que salir a explicar, es automático, te nace, sale solo. Cuando los periodistas te preguntan: 'sus compañeros del Frente, de las otras candidaturas, ¿lo saludan?'. ¡Por favor! Es automático, enseguida estamos ahí. Y cuando salió el fallo del Antel Arena estábamos ahí para ir a saludar a Carolina (Cosse) y todos nos sentimos que ganamos en oxígeno, en alegría", dijo.

Orsi aludió también a que ese día, un fallo de la Justicia condenó al militar retirado que realizó espionaje contra los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, otro de los precandidatos del Frente Amplio.

En entrevista con Telemundo luego del acto, Orsi dijo que los militantes le han manifestado "muchísimo apoyo y más ganas de salir a la calle a convencer a la gente que vote" al Frente desde que se conoció la denuncia en su contra.