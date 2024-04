Orsi criticó comunicado de Cancillería sobre asalto policial a la Embajada de México en Quito: "Deberíamos ser un poco más claros"

"La Cancillería se detiene mucho en la relación entre países cuando hay un problema serio", afirmó el precandidato frenteamplista.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi criticó este sábado el comunicado emitido por la Cancillería uruguaya sobre el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador, para detener al exvicepresidente Jorge Glas luego de que recibiese asilo político.

El Gobierno de Ecuador entró en la noche del viernes a la Embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), después de que el Gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo político que había solicitado, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a anunciar la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país andino.

Tras conocerse la situación, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que “lamenta profundamente los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador”. A juicio de la Cancillería, los episodios sucedidos “han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas, así como el respeto a normas fundamentales del derecho internacional y para la convivencia pacífica entre naciones latinoamericanas”.

“El pasado 28 de marzo, al conmemorarse el 70º Aniversario de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, Uruguay destacó la importancia de este instituto legal de larga tradición en América Latina y alentó a los Estados a reafirmarla y respetarla. Señaló, además, que dicha fuente convencional está “estrechamente vinculada a otros instrumentos fundamentales del derecho internacional para reglar las relaciones entre Estados, como la Convención de Viena de 1961”, que consagran la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esto ha sido fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones, por lo que su desconocimiento resulta absolutamente inaceptable”, apunta el comunicado.

En la misma línea, desde la Cancillería uruguaya indican que “es importante señalar que respetar la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes”: “No obstante, existen mecanismos para manejar estas situaciones que en ningún caso justifican el ingreso por la fuerza a la misión diplomática”. “El gobierno de la República Oriental del Uruguay espera que pronto, tanto México como Ecuador, naciones hermanas, puedan emprender el camino que los lleve al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas”, concluye el comunicado.

Consultado este sábado al respecto del comunicado, Orsi afirmó en rueda de prensa que “la Cancillería se detiene mucho en la relación entre países cuando hay un problema serio”: “De habilitarse este precedente, que es nada más y nada menos que violentar el artículo 22 de la Convención de Viena, donde se establece que las embajadas son lugares que tienen una salvaguarda que se debe respetar, me parece que habría que apuntar bastante más a la responsabilidad que le cabe a un gobierno electo”.

“Más que tibio, lo que busca es tratar de repartir responsabilidades, cuando me parece que acá es clarísimo lo que pasó. Si a esa combinación de empuje autoritario que implica el violentar una embajada uno le agrega la situación de fondo que tiene Ecuador con el narcotráfico, me parece que deberíamos ser un poco más claros de que ‘ojo, esa línea no se debe pasar’. Por supuesto que por las relaciones de Ecuador con México, pero va más allá de eso, es un precedente complicado”, consideró el precandidato frenteamplista.

Orsi además recordó un episodio similar que se dio en Uruguay, pero cuando estaba la dictadura: “Acá tuvimos el antecedente en dictadura cuando se violentó la Embajada de Venezuela. Y ahí la desaparición de Elena Quinteros. Eso era en dictadura, y esto de ahora es con un gobierno electo que procede de esa forma. No es un problema entre dos países, esto es más serio”.