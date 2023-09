Orsi dijo que el FA debe ser "autocrítico" de su gestión del portland de Ancap: "Nos quedamos a mitad de camino en la inversión"

"Como Frente Amplio tenemos que hacer autocrítica cuando se invirtió el 50% de lo necesario", dijo el intendente de Canelones.

El intendente de Canelones y potencial precandidato del Frente Amplio a la Presidencia, Yamandú Orsi, se mostró autocrítico de la gestión de su partido durante los 15 años de gobierno en cuanto al área del portland de Ancap.

"Es cierto que en el gobierno nuestro, del Frente, nos quedamos a mitad de camino en una inversión importante. Como postura más autocrítica, deberíamos prestarle atención. ¿Qué fue que pasó ahí? ¿Por qué nos quedamos a mitad de camino? ¿Qué hubiese pasado si invertíamos el 100% de los previsto? En algún momento se tomaron decisiones que hoy repercuten de esta forma y creo que este gobierno pensó que había un solo camino. Puede haber otros", dijo en rueda de prensa en la Expo Prado.

El portland de Ancap volvió al centro de la escena este martes, cuando se conoció que la licitación para asociar este negocio público con un privado había quedado desierta. Desde el gobierno cuestionan que hace 20 años genera pérdidas millonarias (US$ 800 millones en el acumulado, según el presidente de la petrolera, Alejandro Stipanicic) y en el sindicato reclaman mayor inversión para rescatarlo.

"Dudo que sea un mal negocio tener los yacimientos que tenemos y poderlos explotar. Tampoco quiero caer en la otra bolsa de decir que hicieron las cosas todas mal. Como Frente Amplio tenemos que hacer autocrítica cuando se invirtió el 50% de lo necesario", insistió.

Consultado sobre las palabras del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que apuntó al conflicto con el sindicato como factor para que no se presentaran ofertas, Orsi consideró: "Prefiero hablar de responsabilidades y no culpas. Los trabajadores son los que realmente saben de la actividad y hay que escucharlos. Es cierto que en temas de viabilidad de negocios hay que mirar todas las variables. Si había otro dialogo con el sindicato quizá aparecía otra solución, no sé, no tengo la bola de cristal".

La postura de Orsi difiere de la marcada por la otra potencial precandidata con chances de quedarse con la interna frentista, Carolina Cosse. La exministra de Industria y actual intendenta de Montevideo apuntó directamente a la administración Lacalle Pou: “Si uno no escucha a todas las partes y se empecina en algo, le puede ir bien o le puede ir mal”.