Orsi dijo que "en principio" no está de acuerdo con un plebiscito sobre la seguridad social, pero que se "someterá" a lo que resuelva el FA

“Creo que es inconveniente porque confunde un poco”, afirmó.

El intendente canario y precandidato Yamandú Orsi dijo que a priori no está de acuerdo con modificar el sistema de la seguridad social a través de un plebiscito, tal como resolvió el Pit-Cnt en las últimas horas.

La central sindical decidió tomar la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) e impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social que aprobó el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en abril de este año.

Consultado al respecto el jueves a la noche, Orsi afirmó en rueda de prensa que “en principio” no es “muy partidario de entreverar o de mezclar un plebiscito en una campaña”. “Creo que es inconveniente porque confunde un poco”, dijo.

Además, apuntó que, a su juicio, “el formato” de un plebiscito no le parece del todo conveniente” para este tema. “Poner en la Constitución temas que deberían resolverse a otro nivel, a mí no me termina de convencer”, afirmó.

No obstante, remarcó que esa es su posición personal y que como dirigente del Frente Amplio se someterá a lo que resuelva el partido sobre el tema.

“Tengo una posición, pero me someteré a lo que el Frente Amplio resuelva. El Frente dará la discusión, y somos disciplinados. Pertenezco al Frente Amplio, y nos vamos a atener a lo que la fuerza política determine, con la independencia con la que tiene que resolver estos temas”, dijo.

En tanto, valoró que “hay que defender la independencia de la clase obrera y las organizaciones sindicales”, y que “lo que se resuelva a la interna del Pit-Cnt es algo que depende y compete a la organización sindical”.

En las últimas semanas varios sectores del Frente Amplio se mostraron contrarios a la posibilidad de un plebiscito por este tema: el MPP -al que pertenece Orsi-, la Vertiente Artiguista y Convocatoria Seregnista Progresistas (sector que lidera el senador Mario Bergara). Sí respaldan la recolección de firmas el Partido Comunista del Uruguay y el Partido Socialista, dos sectores que promueven la precandidatura presidencial de Carolina Cosse.

Pero a nivel de la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira ha manifestado que, en un eventual gobierno del FA a partir de 2025, el objetivo es convocar a un "gran diálogo nacional" para abordar la seguridad social.