Orsi dijo que la Noche de la Nostalgia en Canelones transcurrió sin "mayores problemas"

"Había muchas ganas de salir, de estar y de encontrarse. Creo que estamos en un momento de reencuentro entre los uruguayos (y) hay que hacerlo con responsabilidad”, indicó el intendente.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró que los festejos por la Noche de la Nostalgia en el departamento transcurrieron sin mayores sobresaltos. Además dijo que hubo "muy buena coordinación" entre la comuna y el Ministerio del Interior en los operativos de control desplegados entre el martes y el miércoles.

"El tema residuos nunca nos generó dificultad, está resuelto. A nivel de cuerpo inspectivo fue normal, mucha gente en la calle, muchos trabajadores en la calle. No tengo la cifra última, pero no hubo mayores problemas. Muy buena coordinación con el Ministerio del Interior", planteó Orsi a Telemundo, que participó de los festejos por el Día del Comité este miércoles.

No obstante, el jefe comunal señaló que los funcionarios municipales "obviamente" pueden no haberse percatado de algún festejo en casas de familia, pero remarcó que en Canelones no hubo "mayores dramas".

"Había muchas ganas de salir, de estar y de encontrarse. Creo que estamos en un momento de reencuentro entre los uruguayos (y) hay que hacerlo con responsabilidad”, indicó Orsi.

Por otra parte, el gobernante se refirió a la interna del Frente Amplio en el Día del Comité. "Hoy se respira mucho de futuro, de cuál es nuestra propuesta, cómo se construye la esperanza, qué nos deparan estos dos o tres años de gobierno que hoy tenemos y, fundamentalmente, hay ganas de construir rumbo, eso es lo que más se visualiza", dijo.