Orsi dijo que "la sociedad" debe "interpelarse" tras asesinato de un niño: "No podemos ser tan hipócritas de decir que no tenemos nada que ver"

"Alguien determinado a tirar aunque mate gurises es porque en esas cabeza ocurrieron cosas que tiene que ver con algo que la sociedad toda no hizo bien", dijo el precandidato frenteamplista.

El intendente saliente de Canelones y precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi se refirió este sábado al asesinato de un niño de dos años ocurrido en Pinar Norte este jueves por la noche.

"Me preocupa mucho por qué prende tanto la violencia. Alguien determinado a tirar aunque mate gurises es porque en esas cabeza ocurrieron cosas que tiene que ver con algo que la sociedad toda no hizo bien. No es que le trasladamos la culpa a otros, hay que ser durísimo con la gente que hace daño, ahora, tampoco podemos ser tan hipócritas de decir que nosotros no tenemos nada que ver", dijo Orsi.

El intendente se preguntó por qué los jóvenes "agarran para ahí", en referencia al narcotráfico y la violencia. "Se ve que algo no le estamos ofreciendo. ¿Por qué un adolescente deja el liceo y arranca para ahí? Porque lo otro que le ofrecemos no alcanza", enfatizó.

"Si tengo a la gurisada sola... habrá que pensar en cobertura, más Caif, más educación tiempo completo, más apoyo a las mujeres madres solas medio a la deriva", señaló.

Consultado sobre las palabras del presidente Luis Lacalle Pou acerca de la "frustración e impotencia" que generó el crimen del niño, Orsi respondió: "Por supuesto comparto. Habla de sentimientos. Tenemos que interpelarnos como sociedad, como Estado y el gobierno como gobierno. Pero no podemos decir 'no tengo nada que ver' o 'eso le pasa a otros'".

"Tenemos que construir alternativas y que el joven no opte por ahí", prosiguió.

Interrogado sobre la posibilidad de crear políticas de Estado que incluyan a todos los partidos, el precandidato frenteamplista lo consideró necesario, pero aclaró: "Hay que hablar un poco menos. Estamos haciendo mucho ruido. Si decimos: 'estamos bastante mejor en la seguridad de lo que estábamos antes' o 'ustedes son un desastre'. Si seguimos con esa cantinela, estamos dinamitando cualquier política de Estado".