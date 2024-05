Orsi dijo que no hará campaña contra el plebiscito por seguridad social y agregó que el FA acordó "no trasladar la contradicción a la militancia"

El precandidato Yamandú Orsi descartó este miércoles ser parte de la campaña contra el plebiscito sobre la seguridad social -que impulsa el Pit-Cnt y respaldan algunos sectores del Frente Amplio, como los partidos Comunista y Socialista- , pese a que se ha manifestado contrario a la iniciativa. "No, no. No me imagino (siendo parte de la […]

El precandidato Yamandú Orsi descartó este miércoles ser parte de la campaña contra el plebiscito sobre la seguridad social -que impulsa el Pit-Cnt y respaldan algunos sectores del Frente Amplio, como los partidos Comunista y Socialista- , pese a que se ha manifestado contrario a la iniciativa.

"No, no. No me imagino (siendo parte de la campaña en contra). Cuando me preguntan digo lo que pienso", respondió el exintendente de Canelones al ser consultado si militaría en contra de la consulta popular que buscará eliminar las AFAP y establecer en la Constitución que la edad mínima para jubilarse es 60 años, entre otros puntos.

Su principal contrincante en la interna frentista, Carolina Cosse, firmó para que se habilite el plebiscito y aún no ha dicho si lo votará en octubre.

Interrogado sobre el reclamo de la coalición de gobierno de que la coalición de izquierda tome una postura institucional acerca del plebiscito, Orsi reflexionó: "Cada cual saca rédito de lo que le pasa al otro. El Frente Amplio llegó a una situación en la que no fue posible un consenso, no es lo que siempre queremos, al revés. Como no fue posible se dejó en libertad de acción. Administrar esa tensión en la interna es parte de lo que tenemos que hacer. (...) Sí que es una contradicción que tenemos que saber administrar. ¿En una campaña no es lo más recomendado? Ah, capaz que sí".

Dentro de esa "libertad de acción", se acordó "no trasladar la contradicción a la militancia", dijo, y explicó que no se "provocará discusión interna en espacios comunes", como pueden ser actos en los comités de base.

De todas formas, Orsi consideró habitual que haya discordancias dentro de los partidos y apuntó directamente al Partido Colorado. "He escuchado gente de otros partidos diciendo que su competidor interno no trabaja para el partido, sino que lo mandan los otros. Pasa dentro del Partido Colorado", expresó. Días atrás, el precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara acusó al sector Aire Fresco del Partido Nacional de "operar" para la victoria de Andrés Ojeda en la interna.

"Desde fuera se opera para que Andrés Ojeda gane la interna colorada, con dirigentes blancos venidos de Aire Fresco y con el envío de una diputada de otro partido (Cabildo Abierto). Se le suma acciones e intervenciones externas que configuran un golpe, un copamiento, una invasión absolutamente ilegítima y antidemocrática a nuestra colectividad política", escribió el 25 de abril en su cuenta de X.