Orsi: la polémica por el fideicomiso, la autocrítica del FA y una posible candidatura a la Presidencia

“Se caen 40 obras y más de 1.000 puestos de trabajo por intereses políticos”, lamentó el intendente canario sobre el fideicomiso rechazado.

El intendente Canelones, Yamandú Orsi, fue entrevistado este martes en Telemundo sobre la polémica por el fideicomiso que no se aprobó en la comuna canaria, la realidad del Frente Amplio y la posibilidad de ser candidato a presidente en 2024.

Orsi explicó que la intendencia cuenta con un presupuesto con el que se deben cumplir los “compromisos”. Sin embargo, dijo que en “todos los gobiernos departamentales, para hacer algo más, para poder generar un verdadero shock en la infraestructura y pasar de pavimento granular a asfalto y hormigón, siempre es necesario un esfuerzo, partidas extraordinarias”.

“El departamento cambió la cara y es debido al esfuerzo y colaboración de los partidos políticos que dieron sus votos para presupuestos y fideicomisos. Esa excepcionalidad nos permitió tener lo que hoy tenemos. Pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de seguir avanzando en este cambio de cara que Canelones necesita”, lamentó el intendente.

Consultado sobre alternativas ante el rechazo del fideicomiso, Orsi dijo que se apuntará a “mecanismos de corto plazo”, como créditos, que deben terminar de pagarse antes de que finalice su mandato en 2025.

“La gente está pasando problemas: hay 10.000 desocupados más en Canelones, 16.000 más bajo la línea de pobreza. Lo que planteamos implicaba mucha mano de obra. Cada obra lleva no menos de 25 obreros. Desde Presidencia se manda la instrucción para que no se vote el fideicomiso y se caen 40 obras. Arriba de 1.000 puestos de trabajo que no se aprovechan por un interés mas político que institucional”, dijo Orsi.

El intendente aseguró que había “un acuerdo establecido con un sector del Partido Nacional y un sector del Partido Colorado” y que estaba el “compromiso de acompañar”.

¿Candidato a presidente?

Consultado si pretendía postularse a la Presidencia, Orsi respondió: “Sin duda estamos para lo que disponga el colectivo político. Hoy estamos para pensar en Canelones, pero es cierto que en esto de la política nos gusta siempre asumir responsabilidades nuevas”.

.@mcastaldi_uy le preguntó a Yamandú Orsi si buscará ser presidente en las próximas elecciones. "Estamos para lo que disponga el colectivo político. Es temprano, pero es cierto que en esto de la política nos gusta siempre asumir responsabilidades nuevas", respondió. pic.twitter.com/X6DFtDLGOd — Telemundo (@TelemundoUY) July 27, 2021

Autocrítica en el Frente Amplio

Por último, interrogado sobre el rol del Frente Amplio como oposición, Orsi dijo que en los últimos meses estaba “mejor”, pero que “al principio había costado”, dado que “nunca había pasado” que el FA pasara de ser oficialismo la oposición.

El intendente fue más atrás en cuanto a la autocrítica y admitió que la colectividad “pecó de soberbia” durante los gobiernos. “No nos ayudó tener la mayoría (parlamentaria) aunque parezca una contradicción. Nos descansamos en que los votos alcanzaban, cuando en realidad siempre es necesario conseguir la mayor adhesión para fortalecer la tarea en territorio”.

Además, dijo que se “subestimó” lo que ocurrió en “una parte del territorio”, en referencia al interior del país, donde el Partido Nacional recuperó terreno electoral. “La acción política en esos lugares quedó un poco de lado”, reconoció.