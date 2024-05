Orsi mostró equipo de seguridad con Layera y Leal, y asesor de Delgado aseguró que si vuelven al gobierno "sería Disneylandia para los chorros"

"Se rodea del equipo del fracaso, de los responsables de la peor seguridad pública de la historia del Uruguay", apuntó Ojeda.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi se mostró en redes sociales junto a su equipo de seguridad que componen, entre otros, Mario Layera y Gustavo Leal y Luis Calabria, asesor en seguridad del precandidato Álvaro Delgado, aseguró que si vuelven al gobierno "sería Disneylandia para los chorros".

"Pensamos a la seguridad como un derecho humano fundamental. Junto a un equipo de técnicos, desde múltiples perspectivas y con una mirada integral, trabajamos en el abordaje de la situación que atraviesa Uruguay. Seamos responsables ante esta problemática, no hay fórmulas mágicas", escribió Orsi en redes sociales.

Entre otros, en las fotos se ve al exdirector de Policía Mario Layera y al exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal.

Pensamos a la seguridad como un derecho humano fundamental. Junto a un equipo de técnicos, desde múltiples perspectivas y con una mirada integral, trabajamos en el abordaje de la situación que atraviesa Uruguay. Seamos responsables ante esta problemática, no hay fórmulas mágicas pic.twitter.com/8U9art0CE8 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 14, 2024

El que reaccionó a esta publicación fue el asesor de Delgado en seguridad y exdirector general de Secretaría de Interior, Calabria. En entrevista con el programa Doble Click (DelSol) aseguró que "si volvieran (al gobierno) sería Disneylandia para los chorros.

"Eso marca que el Frente Amplio no escuchó a la población y no aprendió de los errores que cometió en materia de seguridad que llevó al más estrepitosos fracaso. No bajaron ni un delito en Uruguay en el tiempo que estuvieron a cargo de la seguridad pública, es lamentable", afirmó.

En la misma línea, el precandidato colorado Andrés Ojeda señaló que Orsi se rodea "de los herederos" del exministro de Economía Eduardo Bonomi.

"Se rodea del equipo del fracaso, de los responsables de la peor seguridad pública de la historia del Uruguay. Hoy, más que nunca, hay que darlo todo para que esta gente no vuelva", escribió en su cuenta de X.