Orsi propuso "que gobierne la honestidad" y Mieres le respondió: "Sigue demostrando una ausencia total de contenido"

"Ojo al gol. Todos tenemos que ser honestos”, afirmó el candidato por el Partido Independiente.

El exministro y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, por la frase de un reciente discurso en la que afirmó que quiere un Uruguay “que no sea noticia en el mundo por los escándalos” y propuso que, en su eventual administración, “gobierne la honestidad”. “La honestidad no debería ser noticia”, dijo Mieres.

Orsi pronunció ese discurso el pasado fin de semana, cuando la Convención Nacional del Frente Amplio aprobó formalmente la fórmula presidencial en la que está acompañado por la exintendenta Carolina Cosse. Su alocución fue resumida por él mismo en una publicación en sus redes, donde junto a una foto suya agregó: “Que gobierne la honestidad”.

Que gobierne la honestidad. pic.twitter.com/JEJ1ghykvN — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 3, 2024

Consultado este lunes al respecto, Mieres afirmó que “la honestidad no debería ser noticia”: “No me parece una noticia que un candidato diga que va a ser honesto, bueno sería que no dijera que va a ser honesto. Orsi sigue demostrando una ausencia total de contenido”.

Además, Mieres comparó estas expresiones de Orsi con el eslogan utilizado por la fórmula José Mujica-Danilo Astori en la campaña electoral de 2009: “Un gobierno honrado, un país de primera”.

“Recuerdo que la última vez que el Frente Amplio incorporó en su eslogan la frase de la honestidad, fue en 2009. Ahí terminamos con la catástrofe de Ancap, con un vicepresidente procesado que tuvo que renunciar, un diputado que se fue por problemas judiciales y sus compañeros de bancada lo aplaudieron cuando renunciaba por haber violado la ley. Ojo al gol. Todos tenemos que ser honestos”, dijo Mieres.

En cualquier caso, parte de esos hechos señalados por el exministro ocurrieron durante la administración frenteamplista comprendida entre 2015 y 2020, y no entre 2010 y 2015: se trata de la renuncia de Raúl Sendic en 2017 y la de Daniel Placeres en 2019.