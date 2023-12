Orsi respondió a las críticas de Lacalle por seguridad social: "Llama la atención que admita (que ganará el FA) y pregunte qué vamos a hacer"

"Me reconforta que él ya reconoce que quizá ganemos, todo una señal, una señal que me sorprendió", enfatizó.

El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi dijo que le "reconforta" que el presidente Luis Lacalle Pou "admita" que el Frente Amplio "quizá gane" las elecciones nacionales de 2024.

Orsi respondió de esta forma a la intimación que hizo el presidente a los precandidatos del Frente Amplio días atrás. Tal como se informó, Lacalle reclamó que la oposición "diga que va a hacer con la reforma de la seguridad social" en caso de que llegue al poder a partir del 1º de marzo de 2025.

"Me reconforta que él ya reconoce que quizá ganemos, todo una señal, una señal que me sorprendió. Se verá lo que se va a hacer. Ya dijimos que se va a generar una propuesta bastante más articulada con la población: empresarios, sindicatos y partidos políticos. Eso es el diálogo que planteamos. Pero una reforma de seguridad social completa, donde no solo se atienda el tema jubilaciones. El tema de los cuidados es un tema central, el tema de las mujeres solas con hijos es fundamental. Es bastante más amplio que discutir jubilaciones", dijo Orsi a la prensa este sábado durante un acto en un comité de base del barrio Jacinto Vera de Montevideo.

A continuación, remarcó su sorpresa por las declaraciones del presidente: "Me llamó la atención esa actitud de ya entender que él está en campaña y ya ir admitiendo y preguntarnos qué es lo que vamos a hacer".

"Lo que tenemos muy claro en este momento, ya vendrán otros tiempos, es lo que no hay que hacer", cerró.

Lacalle dijo este miércoles que "los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea".

"El Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía les da la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar. Y no es 'plebiscito no' o 'plebiscito sí', esa es fácil, de manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje aprobó este gobierno", lanzó el presidente en la cena de despedida del año del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en la noche del miércoles.

Días atrás respondió el también precandidato Mario Bergara: "Hay 15 años del Frente donde se dieron certezas en el terreno económico, social, de las reglas de juego del mundo laboral, etcétera. Nadie duda en el Uruguay que un gobierno del Frente Amplio va a otorgar certezas en las cosas que refieren a la vida cotidiana de la gente. Insinuar que el Frente Amplio no da certezas a la hora de gobernar es ignorar los 15 años en los que el Frente Amplio estuvo en el gobierno".