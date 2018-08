Orsi se refirió al arresto ciudadano de Los Hornos: “siempre termina en desastre, yo sigo confiando en la Justicia y la Policía”

El intendente de Canelones utilizó su cuenta de Twitter para expresarse sobre el tema.

Me preguntaron hace tiempo por el arresto ciudadano, dije que era un disparate, que terminaba en un desastre. Lo de Toledo lo confirma. No me alegra haber acertado. Sigo confiando en la justicia y la policia. Y sigo preocupado por la violencia en nuestra sociedad. No la toleremos

— yamandu orsi (@OrsiYamandu) July 31, 2018