Orsi sobre Adrián Peña: “Si a mi me pagaran un sueldo como ministro trataría de operar menos”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cargó este jueves contra el ministro de Ambiente, Adrián Peña, acusándolo de “operar” y diciendo en tono irónico que “no tiene un ministerio” y que está “muy cerquita” del presidente”, en referencia a que la cartera que preside está ubicada físicamente en Presidencia.

En entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal), Orsi respondió a las palabras de Peña, que había dicho que no entendía el grado de molestia del intendente por el rechazo al fideicomiso en Canelones y aseguró que en la comuna se había contratado a personas que no habían llegado a los votos necesarios para ser ediles.

“Si nos vamos a meter en eso, puedo hablar de los últimos... a partir del lio de los ediles, podríamos empezar a hablar cuanta gente entró a los ministerios, pero prefiero cerciorárme un poquito más... no entrar en eso porque es embarrar la cancha”, comenzó.

“Un ministro del gobierno que esté metido en la política de una interna de un departamento. ¡Un ministro de Estado! Dios me libre. Prefiero no echar más nafta. También me llegaron contrataciones, pero prefiero que cada uno esté donde nos corresponde estar. No entreverar la baraja”, declaró, y agregó: “Si a mi me pagan un sueldo como ministro, yo le dedicaría un poco más tiempo a eso, trataría de operar menos”.

Segundos después de su acusación, siguió criticándolo pero en todo irónico: “Hay un tema de fondo: se le dio un ministerio y no se creó el ministerio. La oficina del ministro está muy cerquita con el presidente, se cruza todos los días con el presidente y conversan demasiado. No le dieron ministerio, no tiene edificio, no le dieron instalaciones. Entonces están muy cerquita”.