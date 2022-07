Orsi sobre el TLC con China: "Lo que va a terminar pasando es que cualquier tipo de acuerdo va a ser con la región"

Orsi aclaró que comparte la "línea general" de buscar "la apertura de Uruguay a otros mercados", algo que "siempre es bienvenido".

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se mostró descreído de la posibilidad de que Uruguay firme en soledad un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pese a que el presidente Luis Lacalle Pou ha enfatizado que el gobierno busca avanzar en el acuerdo, aún si no hay apoyo de los demás integrantes del Mercosur.

"En cómo se viene manejando el gobierno hay algo que a mi no me convence y no estoy de acuerdo: la señal de que igual sin el Mercosur da lo mismo. No es así. No es el mejor camino y no es el mejor gesto. En definitiva, lo que va a terminar pasando es que cualquier tipo de acuerdo va a ser con la región, hasta por un tema de escala", dijo el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) en rueda de prensa este jueves.

Las palabras de Orsi llegan dos días después del reclamo que le hizo el presidente durante su discurso en el Día del Exportador: "Estoy esperando tu declaración en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China. Puede parecer un chiste, pero no lo es".

Orsi aclaró que comparte la "línea general" de buscar "la apertura de Uruguay a otros mercados", algo que "siempre es bienvenido".

Al igual que el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, y otros dirigentes del partido, Orsi apuntó a "analizar lo que hay dentro (del posible acuerdo) y cómo puede impactar", antes de tomar una posición a favor o en contra. "Esto no es una religión: TLC sí o TLC no", sintetizó.

El intendente canario llamó a "analizar los efectos negativos que puede tener" en algunos sectores de la economía y "encontrar alternativas".

Por último, consideró que en el mundo existe un "enfrentamiento entre dos superpotencias (Estados Unidos y China)" y que para Uruguay lo mejor es "abrir la cancha y tratar de diversificar acuerdos", pero retomó: "Siempre con el barrio (Mercosur) incluido".

En este sentido, definió como una "señal muy impactante" el anuncio de Lacalle Pou de este martes de que Uruguay discutirá una solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico (TPP), un TLC entre once países de la cuenca del Océano Pacífico.