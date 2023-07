Ortuño rechaza denunciar episodio de la bomba de humo en OSE y afirma que es una "medida de naturaleza política a instancia" de Lacalle

Ortuño sostuvo que no está de acuerdo con la decisión que tomó el directorio de la empresa estatal de denunciar el hecho.

El director por el Frente Amplio (FA) en OSE, Edgardo Ortuño, se refirió este martes al accionar de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) de colocar una bomba de humo en la sede de la empresa estatal y la decisión por parte de las autoridades de realizar la denuncia ante la Fiscalía.

Ortuño dijo que no está de acuerdo con esta decisión que tomó el directorio de OSE. "Creo que tenemos problemas más importantes que este tema que se está magnificando", aseguró a Telemundo.

En este sentido, consideró que este hecho "distrae la opinión pública de los problemas reales" que enfrenta Uruguay por la crisis hídrica. "Ya vamos más de 60 días sin agua potable", agregó.

"Una cuestión que se sobredimensiona porque no generó daño materiales para la empresa, no generó daños humanos, se hizo en el marco de una actividad sindical que es legal y creo que todos debemos defender el derecho del sindicato a manifestarse en algo que entienden afecta a la OSE como empresa pública", expresó.

El director por el FA en OSE aclaró que no comparte el accionar del sindicato "porque podría haber tenido consecuencias". Pero, señaló que tampoco comparte que "sin elementos jurídicos a un mes de realizado esta actividad se generen estas iniciativas en torno a un hecho que no tiene ni apariencia ni connotación delictiva".

Ortuño informó que le consta que hubo una funcionaria embarazada que debió trasladarse de ese piso, pero que no tuvo afectación. "Por eso, nos preocupa que no se repita y decimos que hay que prever en los ámbitos de diálogos que tiene el sindicato con el directorio de OSE, que estas cuestiones no se repitan, ¿verdad?", manifestó.

"Se pueden articular de modo que se realicen pacíficamente las actividades fuera del edificio. Pero insisto, no hubo daños graves, no hubo afectación de la salud de ningún funcionario. Eventualmente consultas que no derivaron en ningún tipo de afectación", reafirmó.

"Por tanto, pensamos que se hizo bien por parte del Directorio cuando durante todo un mes no se consideró esta situación un delito que ameritara (la denuncia) y sí se hace ahora. Por eso, digo que es una medida de naturaleza política a instancia del presidente de la República, lo que tampoco compartimos porque entiendo que vulnera la autonomía de un organismo centralizado como OSE", concluyó.

El presidente Luis Lacalle Pou había sido consultado este lunes por el hecho que protagonizó FFOSE. Dijo que había una filmación que muestra qué sucedió ese día, y agregó: "Hay una confesión aparentemente de la persona que realizó esto. Se va a presentar la denuncia en Fiscalía, como corresponde". "Veremos si le cabe alguna imputación de un delito o no. La OSE va a cumplir con el deber que tiene de presentar la denuncia ante Fiscalía", insistió.

Luego de las declaraciones del presidente, el sindicato emitió un comunicado y se expresó en la misma línea que Ortuño. "Hoy desde la OSE y (el) gobierno se pretende utilizar este hecho para desviar la atención en medio de una crisis del agua muy mal manejada, cuyas consecuencias las sufre el pueblo", aseguró la FFOSE.