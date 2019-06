Óscar Andrade destacó que hizo su campaña “sin un peso” y dijo que, en caso de ganar, se juntará con Bergara, Cosse y Martínez para definir el camino a seguir

"La unidad del Frente Amplio es importante”, apuntó.

Así habló el precandidato frenteamplista Óscar Andrade tras votar este domingo:

“Es un día en que todas las uruguayas y uruguayos tenemos que poner algo de nuestro pensamientos en la cantidad de compatriotas que en los momentos más oscuros lucharon para recuperar la democracia y volver a reconquistar el derecho de volver a votar.

Mi experiencia personal de la campaña fue de mucha emoción. Me encontré con compañeros que militaron desde muchas dificultades.

Demostramos que se puede hacer una campaña sin un peso. Si el resultado que tenemos hoy es que la población no respondió en la manera en la que esperábamos, nunca hay que echarle la culpa a la gente, la culpa es nuestra.

Creo que quien gane tiene mucha responsabilidad, no única, no solo en elegir compañero de fórmula sino en unir al Frente Amplia. La campaña fue unitaria: si me toca ganar, debería convocar a Mario, Daniel y Carolina para pensar juntos el camino hacia octubre para que los acentos programáticos estén contemplados.

La unidad del Frente Amplio es importante”.