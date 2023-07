OSE denunció al sindicato ante la Fiscalía por el episodio de la bomba de humo que se colocó en la sede de la empresa

La situación se originó el pasada 13 de junio.

OSE denunció a la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ante la Fiscalía por el episodio de la bomba de humo que el sindicato colocó en la sede de la empresa estatal.

El incidente ocurrió el pasado 13 de junio cuando el directorio de OSE cerró el período de recepción de ofertas para la licitación de la construcción de la planta de Arazatí en San José.

El programa Santo y Seña de Canal 4 mostró días atrás la grabación de una cámara de seguridad de la sede de OSE en el Centro de Montevideo. Allí se ve cómo una persona coloca una bomba de humo en un pasillo interior, pegado a una puerta de ingreso.

Ante esto, el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, aseguró en el programa Desayunos Informales del 10 de julio que no fue él quien prendió la bomba de humo y que no tenía "nada para ocultar". De todas formas, señaló que no iba a "esquivar el bulto" ante esta situación.

Ese mismo día, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por el episodio y afirmó que se iba a presentar la denuncia a Fiscalía, algo que finalmente ocurrió este viernes.

Esta situación generó repercusiones. El director por el Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, dijo a Telemundo el 11 de julio que no estaba de acuerdo con la denuncia y aseguró que era una "medida de naturaleza política a instancia" de Lacalle Pou.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, señaló que era "un atentado contra la democracia".