OSE propondrá al Ejecutivo aumento de 6% en las tarifas desde enero

Por mayoría, el directorio de OSE recomendó al Poder Ejecutivo un incremento de 6% de las tarifas a partir del 1° de enero. El director frenteamplista Edgardo Ortuño comunicó la decisión este martes en Twitter y explicó las razones por las que se abstuvo de votar a favor de la suba.

"Propuse mantener el valor de la tarifa en atención a la situación social de emergencia por la pandemia, que requiere no aumentar, retomar los apoyos a los sectores afectados, no cortar el servicio de agua por atrasos y en julio evaluar", indicó Ortuño.

El jerarca señaló que el total de nuevos morosos durante la pandemia ascendió a 78.481. "La cantidad de clientes con deuda creció 46%, totalizando 248.935, de los cuales 107.816 son morosos en condición de corte", según explicó.

— Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo) December 28, 2021

Se espera que el gobierno se pronuncie a la brevedad sobre las recomendaciones hechas por los directorios de las empresas pública.

Este martes, UTE propuso aumentar las tarifas 3,5% en promedio, por debajo de la inflación. En este caso, según el ente, se contemplaron distintos escenarios sobre la hipótesis de un incremento de la demanda interna y un nivel de exportaciones más moderado.

A su vez, el gobierno resolvió que en enero mantendrá el precio de los combustibles, pese a recibir un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que recomendaba bajarlos, tomando como base el Precio de Paridad de Importación (PPI).

Este documento recomendaba una baja mensual de 4% en la nafta Súper 95, de 3,97% en la nafta Premium 97 y de 6,44% en las tarifas del gasoil 10-S. Sin embargo, este saldo positivo no es suficiente para cubrir los tres meses en que el gobierno debería haber aumentado los precios y no lo hizo para no trasladarle el costo a los usuarios, según fuentes del gobierno.