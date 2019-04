Pablo Abdala: “Sartori ya es un precandidato más del Partido Nacional, fue legitimado por los hechos”

"No debemos perder el tiempo ni poner el foco en el análisis de la situación particular de una de las candidaturas", apuntó.

El dirigente nacionalista Pablo Abdala se refirió a la interna del Partido Nacional y a la precandidatura de Juan Sartori.

“Yo en su momento dije lo que al respecto tuve que decir en términos de lo enigmático de esta figura y en cuanto a que yo no me veo representado en muchos de los aspectos que él representa.

Pero creo que todo eso pertenece ya al pasado. Sartori hoy es un precandidato más del Partido Nacional. Ha sido legitimado por los hechos y está compitiendo con los demás precandidatos.

No debemos perder el tiempo ni poner el foco en el análisis de la situación particular de una de las candidaturas. Me parece que cada quien en esto tiene que esmerarse en seducir a la opinión pública, por competir lealmente y por tratar de agrandar al partido porque después de las internas tenemos que ser un solo partido y encaminarse a la competencia más grande, que es la octubre contra el Frente Amplio”.