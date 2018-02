Pablo Caram afirmó que mantendrá a sus familiares en los cargos de confianza de la Intendencia de Artigas

El intendente de Artigas Pablo Caram designó a dos primos y una sobrina en el gabinete, a su actual pareja en la Dirección de Cultura y a dos primos de su cuñado en otras dependencias de la administración. Caram asegura que no se apartó de la normativa.

“Son cargos de particular confianza y uno no va a dejar cualquier actividad por no tener gente de confianza. Hay que tener gente de confianza. No está incumplido. Para nada. Si tengo que venir a aclarar, lo aclaro. Lo hablamos con (José Luis) Falero después de terminar la reunión. Son cargos de confianza míos y no nos apartamos del marco legal”, aseveró el intendente de Artigas.