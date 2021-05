Pablo Mieres dijo que "podrá no haber aumentos, pero no habrá reducción salarial" de cara a una nueva ronda del Consejo de Salarios

El ministro de Trabajo se refirió a las negociaciones salariales que se darán en la novena ronda a partir de julio y que tomarán el IPC que cierre a finales de junio de 2021. Además, sobre el caso del diputado colorado Omar Estévez dijo que "está en mano de la inspección y se está actuando".

Situación del desempleo en el país

La realidad es más amplia que solo el índice de desempleo. Lo que pasó entre febrero y marzo es que hubo gente que se salió de estar económicamente activa a la inactividad. La razón tiene que ver con el empuje de la situación pandémica y las restricciones a la movilidad. En la medida que hubo restricciones a la movilidad. Antes de la pandemia teníamos un desempleo de 10, 5 % y a lo largo del año la cifra osciló en ese rango. Al principio, lo que pensábamos que podía ocurrir que el desempleo llegara hasta el 20 %, no llegó en absoluto. Tenemos una situación de empleo afectado, no hay ninguna duda. Hay una recuperación de puestos de trabajo que es lenta. Tenemos 24 mil puestos de trabajo menos respecto a 2019.

Empleo juvenil

Caso Omar Estévez

Vacunación en empresas

Tenemos que decir que la vacuna no es obligatoria y, mientras que no sea accesible a todos, tampoco se puede establecer la obligatoriedad. Cualquier acción que implique una diferenciación en el trato entre trabajadores propios no se puede establecer un criterio público como criterio de selección. No está bien que pase porque significa una discriminación.