Pablo Mieres está dispuesto a debatir con Daniel Martínez sobre propuestas programáticas

Remarcó que su partido también tiene pronto el programa de gobierno, y no solo el Frente Amplio.

“Yo escuché ayer al presidente del Frente Amplio decir que en la oposición no había programa, que estaban haciendo ‘recorto y pego’; yo le digo que el Partido Independiente lo tiene pronto, y si están dispuestos debatimos ya. Martínez conmigo, o Graciela Villar con Mónica Bottero”, expresó Pablo Mieres.

El candidato del Partido Independiente dijo que quiere cambiar el gobierno “pero no sirve cualquier cambio”.

“Depende del peso que tenga el Partido Independiente, si el cambio es un cambio hacia adelante, hacia el futuro, preservando derechos y conquistas sociales, o es un cambio hacia la conservación, hacia la continuidad de las prebendas, de los acomodos, del clientelismo”, dijo el precandidato independiente.

Mieres dijo que su partido no se niega a participar de un gobierno de coalición, pero con determinadas condiciones. Sobre la posibilidad de integrar un gobierno de coalición en Montevideo, tras el fracaso de la Concertación, dijo que es una discusión para después de octubre.

“No tenemos opinión sobre el tema. Nos invitaron en su momento a integrar el Partido de la Concertación y dijimos que no, porque no entendíamos que fuera el camino. Oportunidades de acuerdos, de búsqueda de cambios a nivel departamental, van a existir, siempre hay, pero no es el momento de discutirlas”, sentenció Mieres.