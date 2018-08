Pablo Zerbino aseguró que retirarse del Consejo de Ministros “no es por capricho ni por ponernos en contra”

Cinco gremiales agropecuarias decidieron retirarse de la negociación. Mientras no revisen el correctivo propuesto, de más de 2 %, y no se resuelva el conflicto en Conaproble, las gremiales no se presentarán.

La Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas, comunicaron al gobierno que se retiran de la negociación del Consejo de Salarios, luego que el Ejecutivo decidiera aplicar un correctivo de 2,02 % con retroactividad al 1 de julio para el sector ganadero y de 2,52 % para el arrocero y lechero.

Además, exigen que el Ministerio de Trabajo resuelva el conflicto en Conaprole que enfrenta a trabajadores y productores. Las gremiales aseguran que si se lauda con ese correctivo, va a provocar más pérdidas de puestos de trabajo que en los últimos tres años tuvo 53 mil menos.