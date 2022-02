Paganini a Cosse por portabilidad numérica: "Iba a hacerle muchísimo daño a Antel, está pasando lo contrario y entonces ahora ni le va ni le viene"

"Es una declaración que yo diría que no tiene demasiado valor", expresó el ministro de Industria.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, le respondió a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien afirmó que la portabilidad numérica "ni le va ni le viene" y que le preocupa la "discrecionalidad" que la Ley de Urgente Consideración (LUC) consagra para los gobernantes de turno.

"Ahora dice eso, pero votó en contra, argumentó en contra y vimos de parte de la campaña del 'Sí' una movilización que (la portabilidad numérica) era uno de los temas que les preocupaba. Aparentemente iba a hacerle muchísimo daño a Antel; resulta que está pasando lo contrario y entonces ahora ni le va ni le viene. Es una declaración que yo diría que no tiene demasiado valor", expresó en rueda de prensa este jueves en la Torre Ejecutiva.

Paganini señaló que 2021 "fue un año récord" de recaudación de las empresas públicas, en particular Antel, que incrementó su participación en el mercado.

Asimismo, el ministro dijo que la LUC "hizo exactamente lo contrario" a consagrar la discrecionalidad de los gobernantes. Argumentó que la norma restringe y establece mayores controles a las compras estatales. A partir de la norma se creó la Agencia Reguladora de Compras Estatales y una serie de medidas de contralor.

Paganini apuntó a la gestión de Cosse como expresidenta de Antel y exministra de Industria, período en el que se construyó el estadio polivalente Antel Arena, que fue llevada a la Justicia por el actual directorio de la empresa de telecomunicaciones.

El ministro dijo que, amparándose en excepciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), en anteriores administraciones se "compró mediante compra directa absolutamente todo". "El ejemplo máximo es el Antel Arena, que se hizo absolutamente todo por compra directa y por lo tanto fue observado. Ahí fue la discrecionalidad lo que campeó", subrayó.

En rueda de prensa el pasado fin de semana en San José, Cosse apuntó contra la aparente discrecionalidad que habilita la LUC.

"Todo lo que deje abierto discrecionalidad debilita nuestro marco democrático; todo lo que disminuya la transparencia y abra la discrecionalidad. Me preocupan las empresas públicas que no tengan un proyecto estratégico", dijo.

Y agregó: "No tenemos que caer en la trampa, esto no es una campaña contra un gobierno ni contra un partido. Esto atraviesa todos los partidos porque es una campaña cívica que lo que está tratando de lograr –quienes vamos a votar por el sí– es que no quede escrito negro sobre blanco en la ley condiciones que mañana un vivo o un mal funcionario pueda aprovecharse para que haya corrupción o para que se debiliten condiciones tradicionales del Uruguay".