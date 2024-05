Paganini espera que el conflicto entre Pedro Sánchez y Milei "no pase de exabruptos" y encuentren "caminos de calma"

El intercambio entre los dirigentes político llevó a que España retirara "definitivamente" a su embajadora en Argentina.

El canciller de la República, Omar Paganini, se refirió este martes al conflicto entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente argentino, Javier Milei, y dijo que espera que la situación "no pase de exabruptos".

"No tengo una evaluación de la situación, espero no pase de exabruptos en ambas direcciones y se encuentren caminos de calma", manifestó en rueda de prensa y agregó que "no creía" que eso afecte la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur para un posible Tratado de Libre Comercio.

Milei acusó a la esposa de Sánchez de "corrupta" durante un acto en Madrid organizado por el partido ultraderechista Vox, mientras que el presidente del gobierno español dijo que el mandatario argentino no estaba "a la altura" del cargo.

Ante este intercambio, España pidió una disculpa por parte de Milei, pero este se rehusó. En este sentido, España anunció que va a retirar "definitivamente" a su embajadora en Argentina.

Minutos después del anuncio Milei calificó de "disparate" la decisión del gobierno español de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y recomendó a Sánchez que busque "un buen abogado para su esposa".

El mandatario del país vecino señaló que la medida es "un disparate propio de un socialista arrogante" y agregó que "los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa".

"Esto mancha la imagen internacional de España y lo arrogantes que son como creerse que son el Estado y que nadie puede decirles nada", indicó Milei, quien negó que Argentina vaya a tomar alguna medida similar.

Lejos de solucionarse el conflicto, ambos dirigentes continuaron con las rispideces. Sánchez considera prohibir la segunda visita de Milei a España para recibir un premio.

Ante esta situación, el presidente argentino escribió en redes sociales: "VEREMOS HASTA DÓNDE LE LLEGA EL TOTALITARISMO EN SANGRE... Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona... VLLC...!!!".