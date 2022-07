"Palo porque boga y si no boga palo también": Lacalle Pou respondió a las críticas de la oposición por Rendición de Cuentas

"Es equilibrada porque respetamos los dineros de la gente", afirmó el mandatario.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este martes sobre la Rendición de Cuentas que ingresó al Parlamento a fines de junio y respondió a los dichos de integrantes de la oposición que señalaron que se está dando lo que se recortó en 2020 y 2021.

"Palo porque boga y si no boga palo también", manifestó el jefe de Estado en rueda de prensa en Paysandú, departamento que visitó luego de las turbonadas de este lunes que causaron daños. "Si hubiéramos hecho una Rendición con gasto cero, ¿qué estarían diciendo hoy?", se preguntó.

El mandatario resaltó la Rendición de Cuentas y sostuvo que es "muy acertada". Además, recordó que el déficit fiscal que dejó el Frente Amplio superaba casi el 5%, el desempleo a febrero de 2020 era 10,1% y el crecimiento era "escaso".

"El gobierno fue austero. ¿Qué decía la oposición y los economistas antes de la pandemia? Que no podíamos achicar el déficit y no podíamos salir adelante sin poner impuestos. Bueno, no se puso impuestos", manifestó.

En ese sentido, el presidente señaló que bajaron el déficit de manera "importante", el país está creciendo "más de lo que se esperaba" y se están generando puestos de trabajo.

"Se da una Rendición con una fuerte apuesta a la transformación educativa. Un gran debe del gobierno anterior, estuvieron años hablando de la educación y todos sabemos lo que bajó la educación de nuestros hijos. Hoy tenemos una transformación que es de estricta justicia", aseguró.

Lacalle Pou destacó que la Rendición es "equilibrada porque respetamos los dineros de la gente" y afirmó que "se podía gobernar bien y se podía invertir bien".

Por último, reiteró que si Uruguay crece más del 3,8%, "por primera vez en muchos años le van a aflojar el bolsillo a la gente". El mandatario comentó que ese "afloje" se daría sobre fin de febrero y principio de marzo de 2023 que es cuando se cierra el ejercicio. "El compromiso es el IASS y el IRPF", concluyó.