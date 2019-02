Para Bartesaghi, en el encuentro entre Vázquez y Macri quedó ratificada la posición del gobierno respecto a Venezuela

El especialista en relaciones internacionales destacó que la posición del gobierno es que haya elecciones libres y dijo que hay mayor cercanía en ese sentido con el gobierno argentino.

“Siempre es importante que los dos presidentes de la región tengan reuniones regulares para tratar los temas de la agenda. En este caso se confirma que Uruguay cambió su posición respecto a Venezuela y deja de ser neutral desde el momento en que pide elecciones anticipadas. Hay que recordar que Uruguay había reconocido las elecciones de mayo de 2018”, dijo el analista a Telemundo.

Los presidentes también analizaron la situación del Mercosur y acordaron “reimpulsar este proceso de integración regional” y modernizar “modalidades para llevar adelante tratados comerciales con países extrarregión y otros bloques regionales”.

Ignacio Bartesaghi dijo que Uruguay debe insistir en flexibilizar la posibilidad de negociar de forma individual con países fuera del bloque. “Esta reunión era clave para terminar de confirmar si Uruguay lograba o no la flexibilización para negociar acuerdos de forma independiente del resto de los miembros del Mercosur. Esto es central para el caso de China, por ejemplo. En este sentido el comunicado es muy poco claro, habla de relanzar del Mercosur, de buscar nuevos mecanismos. Me parece que se está aceptando un poco la posición de Argentina, que no quiere una flexibilización del Mercosur. Lo que apuesta a Argentina en su presidencia pro témpore es avanzar en los acuerdos comerciales y tener algún éxito para que Uruguay vea que no es necesaria esa postura”, explicó.