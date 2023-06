Para Ciudadanos "sería ideal una confrontación con Bordaberry" para "contrastar con su visión más de derecha", dijo Peña

“Nos gustaría mucho que (Bordaberry) venga, pero en ningún caso lo vamos a acompañar”, afirmó el líder de Ciudadanos.

La interna del Partido Colorado era la que venía a paso más lento de cara a definir sus precandidaturas rumbo al ciclo electoral de 2024. Sin embargo, un movimiento comenzó a dar dinamismo al tema: el exsenador Pedro Bordaberry renovó el derecho para usar el sublema “Vamos Uruguay” y eso agitó las aguas ante su posible retorno a la política, potencial precandidatura y, por consecuencia, sus eventuales competidores. En este marco, el sector Ciudadanos tiene claro que no apoyará a Bordaberry.

Así lo explicó este martes el senador y dirigente del partido, Adrián Peña. “Nos gustaría mucho que (Bordaberry) venga, pero en ningún caso lo vamos a acompañar”, dijo en rueda de prensa en el Parlamento.

“Nosotros estamos entusiasmados con que Bordaberry vuelva a la política y lo haga en el Partido Colorado. Él dejó la actividad política sin que nadie se lo pidiera. Sería bueno para el partido que Pedro vuelva”, afirmó Peña; sin embargo, matizó: “Pero nuestro sector Ciudadanos tiene su hoja de ruta independientemente de lo que Bordaberry decida. Y nuestra hoja de ruta es presentar nuestra propuesta también de cara a las elecciones internas y las nacionales. Ese es nuestro camino”.

Peña no indicó el nombre de la persona que finalmente tomará el lugar de precandidato del sector, pero sí reiteró en varias oportunidades que Ciudadanos tendrá su propio nombre en la interna. “Estamos trabajando en nuestra propuesta. Y me parece que le hace bien al partido que podamos tener una interna interesante, con dos visiones dentro del partido. Nunca fuimos un partido de candidaturas únicas. Ningún candidato, ni siquiera Bordaberry, reúne unanimidades, entonces tiene que estar una opción alternativa si es que Bordaberry se presenta. Se presente o no Bordaberry, Ciudadanos tendrá su expresión electoral en la próxima elección interna”, afirmó.

El propio nombre de Peña es una posibilidad para ser el precandidato del sector, pero la polémica por su título universitario podría alejar su nombre del consenso. Otro con chances de sumarse a la carrera electoral es el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, quien ya fue candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Ernesto Talvi en 2019. Por su cargo, Silva está impedido constitucionalmente de tener actividad política, por lo que debería renunciar para hacer campaña de cara a junio de 2024; sin embargo, él mismo ha dichos varias veces que no está en sus planes esa posibilidad y que plana llegar hasta el final con el liderazgo de la reforma educativa. Fuera de Ciudadanos, otro nombre sobre la mesa es el del ministro de Turismo, Tabaré Viera.

En cualquier escenario, ¿cómo afecta a Ciudadanos un posible regreso de Bordaberry? Así lo consideró Peña: “A Ciudadanos lo puede favorecer porque es la posibilidad de contrastar dos visiones. La visión más de derecha, que representa Bordaberry, y una visión de centro representada por Ciudadanos, con su visión socialdemócrata. Para nosotros sería ideal una confrontación con Bordaberry y, por supuesto, poder ganarle la interna, lo que le daría al Partido Colorado una chance enorme de cara a octubre”.