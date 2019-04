Para Daniel Martínez en la oposición el fin es el partido en sí, y no la gente

El precandidato del Frente Amplio dijo en Durazno que, pese a los errores cometidos, la coalición de izquierda es la mejor opción para seguir cambiando el país.

Rodeado por un grupo de militantes y vecinos en Durazno, Martínez dijo que el Frente Amplio tiene que estar orgulloso de lo que logró en los últimos 14 años de gobierno, sin dejar de reconocer los errores que cometió.

Martínez: ¿Sabe una cosa? Tengo la absoluta tranquilidad. No hemos hecho todo bien pero solo el FA que demostró tener compromiso con la gente, proyecto país, incluir a Uruguay al mundo de la tecnología, al trabajo de calidad, al futuro. Solo el FA puede seguir este camino.

Además, dijo que se requiere más unidad porque se discute más en la prensa que hacia adentro y entre los integrantes de la coalición. Martínez agregó que el Frente Amplio logró algo que la oposición no: Una forma de hacer política que partía de la gente, done la fuerza política no fuera un fin como pasa en la oposición, donde parece que importara más el partido que lo que la gente necesita.