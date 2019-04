Para José Bayardi fue un error del gobierno no haber sancionado antes a Guido Manini Ríos

El ministro de Defensa afirmó que el excomandante no informó a Presidencia sobre los crímenes que se relataron en el Tribunal de Honor.

A 24 horas de asumir, el ministro de Defensa José Bayardi, concurrió el martes al parlamento para informar sobre el expediente del Tribunal de Honor del Ejército. En la versión taquigráfica consta que Bayardi afirmó que por más que se dijo que el excomandante Manini Ríos había informado al ministerio de Defensa sobre las confesiones de José Gavazzo,



“Nos enteramos de que nunca fue comunicada la noticia criminal”.

Y eso para Bayardi queda claro luego de leer todo el expediente.

“Creo que el excomandante Manini Ríos no debería desconocer que en un caso de sensibilidad como este, o con el expediente en general, lo que no está en el expediente no existe, como dijera Couture”, dijo Bayardi, de acuerdo a la versión taquigráfica de lo declarado en comisión. Además consideró que:



“No se explica de ninguna manera que se haya hecho el duro alegato contra el Poder Judicial expresado en el escrito del general Manini si no era con la intención de asumir la responsabilidad”.

En referencia a las críticas que hizo el excomandante sobre la actuación de la justicia en delitos de lesa humanidad y que fueron presentadas en un informe aparte. Para Bayardi hubo un error de Presidencia en cómo actuó con Manini Ríos:

“A mi juicio, el principal error que cometió el Poder Ejecutivo fue no haber sancionado al general Guido Manini Ríos con anterioridad, por el nivel de protagonismo político que había comenzado a tener. Probablemente, aquellas aguas trajeron estos lodos”