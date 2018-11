Para Juan Andrés Roballo, los trabajadores tabacaleros tendrían que haber pedido una reunión con los ministros para tratar el tema a fondo

Por su parte, el ministro de Trabajo Ernesto Murro le pidió a los medios que dediquen el mismo tiempo a hablar de las otras cosas que pasaron en Artigas.

El prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo aseguró que el incidente entre el ministro del Interior y los trabajadores de una tabacalera que se manifestaron no debió haber ocurrido y lamentó que haya opacado la inauguración de la reparación de la Ruta 30:

“La verdad es que en ese momento nos vimos avasallados y empujados. Y estábamos a un metro del ministro. Creo que es incidente que tenemos que cuidar que no pase de nuevo y hay que trabajar en la prevención y saber si movilizaciones están organizadas o tienen una motivación diferente a la que plantean los carteles. La herramienta que puso a disposición de organizaciones, de los trabajadores, de todos los vecinos no fue utilizado por este grupo de personas. Sí se manifestó, de alguna manera sí se generó violencia, lo analizaremos, no lo queremos sobredimensionar. Sí lamentamos porque no conocemos el planteo de este grupo de personas porque no aprovecharon la oportunidad que tenían de reunirse con ministros para tratar el tema a fondo. Eso nos llamó la atención”.