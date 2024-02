Para Orsi parte del discurso de Lacalle en Casavalle fue un "disparate" y criticó tenor del acto: "Solo faltó ver a Menem, los 90 en Argentina"

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi criticó este jueves parte del discurso del presidente Luis Lacalle Pou días atrás, durante la inauguración del centro de políticas sociales Aparicio Saravia en el barrio Casavalle de Montevideo.El 19 de febrero, durante su alocución, el mandatario habló de un concepto al que ha […]

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi criticó este jueves parte del discurso del presidente Luis Lacalle Pou días atrás, durante la inauguración del centro de políticas sociales Aparicio Saravia en el barrio Casavalle de Montevideo.

El 19 de febrero, durante su alocución, el mandatario habló de un concepto al que ha vuelto una y otra vez: el de libertad. "No es cierto que todos tenemos las mismas posibilidades de ser libres. Estoy diciendo una obviedad, pero es así, y por eso la acción de gobierno es una acción puesta en el individuo", dijo el jefe de Estado. Si no se conoce la realidad, comentó, "no podría llegarse a ese estado de libertad".

"Si el Estado abandona a determinadas poblaciones esa persona no va a poder tener herramientas para ser libre", expresó Lacalle Pou. "¿Qué es independencia? Que alguien pueda vivir de su laburo, y que alguien si necesita un médico lo tenga cerca de la casa, y que si los chiquilines quieren estudiar no tengan que hacer muchos kilómetros, y que si alguien tiene que ir a un comedor público lo tenga cerca. Eso es libertad", comentó el presidente.

👉Lacalle participa en inauguración del centro de servicios en Casavalle. "Este gobierno ha hecho hincapié en invertir recursos donde se necesitan y no en historias locas que se llevan el dinero de la gente", afirmó. pic.twitter.com/f1YyMtTZPg — Telemundo (@TelemundoUY) February 19, 2024

Orsi dijo que el discurso de Lacalle Pou sobre la libertad fue "un disparate", y sumó: "No entendí nada".

El exintendente de Canelones añadió: "Hay una cosa que no la comparto. Lo mejor es que la gente coma en su casa y coma en familia, pero sabemos que la realidad es dura. Lo que no entendí eso de que cuanto más cerca más libertad, capaz algún día lo entiendo".

Además, Orsi afirmó que el acto en Casavalle "tuvo mucho colorido partidario". "Solo faltó ver a Menem, los 90 en Argentina", comentó en alusión al expresidente del país vecino.