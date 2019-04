Para votar la venia de destitución de los generales la oposición pidió conocer todo el expediente del Tribunal de Honor

Además, los legisladores convocaron al ministro de Defensa, José Bayardi, para que informe sobre la situación.

El Poder Ejecutivo ya envió la solicitud de venia al Senado para pasar a retiro obligatorio a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.

El documento ya fue enviado a la comisión de Defensa del Senado para tratarlo y luego someterlo a votación en el Plenario, en donde por la mayoría especial requerida de 3/5 el oficialismo necesitará el apoyo de la oposición.

Pero los senadores opositores piden conocer el expediente completo antes de actuar.

El presidente resolvió destituirlos porque “omitieron deliberadamente” detener las actuaciones del Tribunal e informar a su superior cuando Gavazzo confesó que tiró el cuerpo de Gomensoro.

No obstante el excomandante del ejército Guido Manini Ríos, aseguró que fue informado sobre el tema y que dio la orden de que el tribunal siguiera adelante porque no creyó la confesión de Gavazzo y la interpretó como una maniobra para detener la actuación del Tribunal.

Las contradicciones del caso entre el excomandante, el Presidente, el secretario de presidencia y el exministro de Defensa, hacen que la oposición crea necesario conocer el expediente entero con las actuaciones.

García: “la destitución de cualquier funcionario público es algo muy sensible no queremos hacer lo mismo que hizo la Presidencia, no podrá pedir el gobierno que el Senado destituya sin leer los documentos”.