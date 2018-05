Para Yamandú Orsi la acción del Ministerio del Interior es buena pero insuficiente

“La rabia y la impotencia me dominan. Algo acá tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe”, había tuiteado el intendente de Canelones ante el homicidio de la empleada de un minimercado de Pinamar. Además el jefe comunal confesaba en su mensaje que le costaba “ser del todo racional en estos casos”.

El mensaje escrito por Yamandú Orsi causó una reacción inmediata al otro lado del mundo. El diputado Alejandro Sánchez, de viaje en China, le respondió a Orsi: “Lo irracional no contribuye a la política, la degrada. En el dolor y en la rabia que causa un homicidio no hay pensamiento. Lo reactivo no aporta a la construcción de una sociedad mejor e integrada. Por el contrario, la fragmenta y continúa alimentando falsas dicotomías”.

Este jueves le intendente se refirió a las críticas que recibió y dijo que con lo que se está haciendo no alcanza. “Hay gente que discrepó y está bien. El Frente es eso también. Yo pertenezco a un partido político que no es un regimiento, hay libre pensamiento y capaz que en algunas cosas les doy la razón. Todos coincidimos que no hay que bajar los brazos en esto”, dijo Orsi.

“Creo que hay una mejor acción del Ministerio del Interior. Hay gente que dice que no es buena, pero para mí lo es. Venimos coordinando bien, pero parece insuficiente”, finalizó el intendente de Canelones.