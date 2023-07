Paraguay y Uruguay compartirán imágenes de contenedores escaneados en sus puertos para aumentar capacidad de control

“En Paraguay, y próximamente en Uruguay, estamos escaneando masivamente contenedores. Entonces eso genera una congestión muy grande de imágenes. Tenemos que trabajar en equipo", dijo el director de la Aduana paraguaya.

Uruguay y Paraguay se encaminan a poder controlar mediante escaneo el 75% de los contenedores que pasan por sus principales puertos. Y en ese camino, este jueves las Aduanas de ambos países firmaron un convenio de cooperación por el que intercambiarán información e imágenes de los escaneos.

El gobierno uruguayo se encuentra ultimando la compra de tres escáners que le permitirán ampliar su actual nivel de control. Según dijo el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, esa cifra actualmente ronda el 7-8%. “Tenemos un control de casi la totalidad de la exportación y algunos tránsitos. Hoy el control es del 7-8%. Ojalá que los tres escáners queden operativos sobre fin de año, principio del año que viene. Estarán dos en el puerto de Montevideo y otro será transportable en función de los riesgos que determinemos”, afirmó en rueda de prensa.

Por su parte, el director nacional de Aduanas de Paraguay, Julio Fernández, explicó que el convenio firmado este jueves “significa reducir riesgos, compartir información anticipada y trabajo en equipo”. “El crimen organizado tiene años de experiencia y recursos casi ilimitados para introducir la droga a nuestros países y a través de nuestros países. Tenemos que unirnos para generar información y trabajo de inteligencia para contrarrestar a una organización que es muy poderosa”, dijo en rueda de prensa.

“En Paraguay, y próximamente en Uruguay, estamos escaneando masivamente contenedores. Entonces eso genera una congestión muy grande de imágenes. Tenemos que trabajar en equipo. Cada imagen es como una radiografía, que hay que interpretarla para detectar la presencia de droga. Eso lleva tiempo, capacidad y gente”, indicó Fernández, y agregó que “en países desarrollados el porcentaje de escaneo de los millones de contenedores llega al 1%, a veces menos”. “Entonces la probabilidad de éxito de ingreso cuando un contenedor sale del cono sur hacia esos países es alta. Compartiendo entre varios frentes los controles podemos hacer un trabajo más inteligente”, remarcó.

Ahora, la Aduana de Paraguay le enviará a la uruguaya las imágenes de la carga que venga rumbo a Uruguay y que ya haya sido escaneada. “La idea es que todo lo que escaneemos con tránsito por Uruguay se lo pasemos con anticipación. Los barcos tardan días y ahí hay tiempo para evaluar antes de que llegue, e informar sobre alguna irregularidad. En total vamos a escanear unos 45.000 barcos al año y vamos a pasar a la Aduana de Uruguay”, dijo Fernández, y agregó: “En la medida en que haya más ojos observando es mejor. El crimen organizado no va a saber quién o qué carga se controló, entonces genera un efecto disuasivo”.

En esa línea, el director de la Aduana nacional recordó que “hoy Uruguay no tiene la capacidad de aumentar su escaneo de carga”, hasta que no sean comprados los escáners. “Y no se pueden abrir todos los contenedores en tránsito. Ahora, cuando analicemos alguna operación, vamos a tener acceso a las imágenes que tomó la Aduana paraguaya, y ese es un elemento más para determinar medidas adicionales de control”, agregó.

El caso de la droga incautada en Hamburgo

Días atrás la Policía de Hamburgo (Alemania) incautó diez toneladas de cocaína ocultas en contenedores que supuestamente transportaban sésamo. Aquella carga partió de Paraguay y pasó por nueve puertos -incluido el de Montevideo- antes de recalar en el destino final.

Consultado al respecto, el director de la Aduana paraguaya dijo que “hasta ahora no hay información oficial” porque la Fiscalía alemana está trabajando bajo reserva.

“Nosotros revisamos las imágenes que habíamos escaneado y corroboramos que hay un contenedor con todas las características. ¿Qué falló? No es una falla tecnológica. Fue una falla humana, y pueden ser tres posibilidades: complicidad, negligencia o un esquema vinculado a personas que encontraron una vulnerabilidad nuestra”, dijo Fernández, y agregó que, a su juicio, “una carga tan grande no se puede hacer con una sola persona, tiene que haber más”.

En tanto, el jerarca aduanero paraguaya también consideró que es “mínima” la posibilidad de que “alguien en Uruguay haya participado” en la maniobra dada “la poca cantidad de días que estuvo esa carga en Uruguay”.

Al respecto, el director de Aduanas de Uruguay señaló que el contenedor en cuestión no fue escaneado en Montevideo.

“Tenemos una serie de análisis de riesgo. Ese contenedor era uno de los tantos de los que pasan, y no había indicios para profundizar medidas de control, ni alertas que nos hayan llegado. Ese contenedor pasó sin ser escaneado por el puerto de Montevideo luego de estar 12 horas”, apuntó Borgiani.