"Parece injusto", "no ayuda" y "se equivocan": lo que dijo Mieres sobre el paro general convocado por el Pit-Cnt

El ministro de Trabajo aseguró que desde la central sindical "están en todo su derecho" pero cuestionó la convocatoria.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, viajó a Maldonado en el marco de una recorrida por el país para analizar las condiciones laborales en cada territorio.

En rueda de prensa fue consultado sobre el paro general convocado por el Pit-Cnt para el próximo 15 de setiembre, bajo la consigna: “Con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. Que los mas infelices sean los más privilegiados”.

En ese sentido, Mieres afirmó que "tienen todo el derecho de tomar las medidas que les parezcan, de protesta o reclamo" pero consideró que le "parece injusto".

"El mundo ha vivido una crisis muy profunda, no es una situación particular del Uruguay. Yo diría que en términos comparados Uruguay ha tenido una performance bastante mejor que la mayoría de los países del mundo y por lo tanto este tipo de medidas que son de las más potentes, yo creo que no ayudan, que no están en sintonía con lo que la gente está preocupada hoy", dijo, en referencia al impacto de la pandemia de Covid-19.

"Me parece que están en su derecho, pero se equivocan", agregó el ministro de Trabajo este viernes.