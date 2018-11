Parlamento aprobó ingreso a territorio uruguayo de aeronaves y personal militar estadounidense durante la cumbre del G20

Si otros países solicitan el ingreso de aeronaves o tropas, será necesario otro proyecto de ley.

El Parlamento aprobó el proyecto de ley que autoriza el ingreso de aeronaves y personal militar estadounidense durante la cumbre del G20 que se desarrollará en Buenos Aires, pero no la entrada de tropas de otros países, como estaba previsto en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

El Senado votó este jueves el proyecto de ley que autoriza la entrada al país de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la cumbre del G20 en Buenos Aires.

Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo incluía otros dos artículos para autorizar el ingreso de tropas de otros países del bloque, el miércoles, en Diputados, los legisladores del Partido Comunista y del PVP no cumplieron el mandato de la bancada oficialista, no apoyaron el proyecto, por lo que no hubo votos suficientes para aprobar esos artículos.

“Si bien tiene un carácter controversial, es de afirmación democrática”, apuntó el ministro de Defensa, Jorge Menéndez.

Si otros países solicitan el ingreso de aeronaves o tropas, será necesario otro proyecto de ley.

“Nosotros lo vamos a evaluar si así fuera. Si dan los plazos, lo vamos a enviar al Parlamento. Y el Parlamento verá los plazos como para poder resolverlo”, agregó Menéndez.