Partido Colorado "deploró" actuación de ministerios en caso Marset: "Discrepancias no resueltas entre jerarcas generaron controversia"

La agrupación aseguró que con las renuncias de los jerarcas se "abre otra etapa".

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado se reunió este lunes para analizar la crisis política generada a raíz del otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset y las derivaciones conocidas en los últimos días, que terminó con la salida de los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

Luego del encuentro, plantearon una declaración de cuatro puntos en la que se cuestiona la actitud de los ministerios.

"En el ámbito político, la insuficiente y contradictoria información sobre su tramitación y las discrepancias no resueltas entre los jerarcas de esos Ministerios generaron una situación de controversia que ameritaba su alejamiento", indica el comunicado en su segundo punto. Además, el último párrafo manifiesta que el partido "deplora lo sucedido".

Sin embargo, para los colorados las renuncias "abren otra etapa".

Finalmente, y tal como hizo este domingo el secretario general del partido Julio María Sanguinetti, reiteran que "en el plano administrativo hay una opinión generalizada sobre la legalidad del otorgamiento de ese documento de identidad".

En el Frente Amplio (FA) se cuestionó este domingo la entrega del pasaporte. No se atacó la legalidad, pero sí la pertinencia, dado que -según el FA- el gobierno podía no entregar el documento porque tiene "discrecionalidad" para emitirlos o no.

Sanguinetti no coincidió, en rueda de prensa este lunes: "La ley es muy clara. Es un documento de identidad que todo ciudadano tiene derecho. La administración no tiene derecho de otorgar o no otorgar".

Por último, criticó el concepto de "trámite exprés". "Está instalado que se hizo en el día, pero el 28 de octubre se inició el tramite, el 25 de noviembre se resolvió y el 27 de diciembre se hizo le entrega", cerró.