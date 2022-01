Partido Colorado rechazó motivos de IMM para no quitarle la llave a Ortega y lamentó "gran oportunidad" desperdiciada

En una declaratoria de cinco puntos, el Comité Ejecutivo Departamental se expresó luego de que la administración de Carolina Cosse dijera que "no existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar" el homenaje.

Luego de que la Intendencia de Montevideo asegurara que la normativa vigente no prevé mecanismos para retirarle la llave de la capital a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado expresó en una declaración por qué discrepa con los motivos dados por la comuna.

Los colorados habían solicitado que la administración de Carolina Cosse le retirara este homenaje concedido al nicaragüense en 2008 por el entonces intendente, Ricardo Ehrlich. En el pedido plantearon varias razones, fundamentalmente la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, en una resolución firmada por el intendente interino Guillermo Mochecchi la semana pasada, el gobierno departamental planteó que "no existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar". Además, señaló que la entrega de la llave fue un "acto protocolar" que "se gestó en el ámbito diplomático", por lo que la intervención de la comuna podría ser tomado como una injerencia.

Tras esta decisión, el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado valoró este lunes que los montevideanos desperdiciaron "una gran oportunidad para reafirmar los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos" que los caracterizan.

En una declaratoria de cinco puntos, el órgano partidario primero expresó que "la entrega de las llaves de la ciudad de Montevideo emana de un acto administrativo de la Intendencia. No existe otro órgano estatal con las potestades jurídicas para hacerlo".

"No puede sostenerse que no existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar las llaves. No es necesaria ninguna normativa específica pues rige un principio general del derecho que es el de la revocabilidad de los actos administrativos", agregó.

Por otra parte, los colorados señalaron que si bien el otorgamiento de estos homenajes se hace en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión final es del gobierno departamental.

Por lo tanto, según el Comité Ejecutivo, "revocar una resolución propia no constituye de ninguna manera una injerencia en la política exterior del país". "En todo caso, quitar el reconocimiento del gobierno capitalino a Ortega la respalda, alineándose con los señalamientos realizados por esta, evitando mantener vigente tan honorable distinción en tan abyecto personaje", sostuvo.