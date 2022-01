Partido Comunista no comparte designación de Valenti en campaña por el "SÍ", dijo Núñez

"Desde el Partido Comunista no compartimos esa designación, pero minimizamos el hecho", indicó el legislador.

El Partido Comunista desaprueba la designación de Esteban Valenti como encargado de la estrategia comunicacional por el "Sí" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de cara al referéndum del 27 de marzo. No obstante, el diputado Gerardo Núñez aseguró este jueves que esta discrepancia no los hará perder de vista su objetivo, que es triunfar en la consulta popular.

"Desde el Partido Comunista no compartimos esa designación, pero minimizamos el hecho. Para nosotros el objetivo central es el 27 de marzo, que triunfe el 'Sí', el voto rosado. Este tipo de cosas no nos van a descentrar de ese gran objetivo. Obviamente pensamos que no contribuye al desarrollo de la campaña, pero pensamos que lo mejor es seguir con las tareas, con el trabajo, con las barriadas, con las ferias, con el 'puerta a puerta', con la conversación con el vecino y la vecina", indicó el legislador en rueda de prensa este jueves.

Núñez reconoció que "es probable" que la coalición de gobierno traiga a colación las críticas tiempo atrás de Valenti a la LUC para hacer campaña por el "No".

Antes de que asumir como encargado de la campaña, el publicista aseguró que no firmaría para habilitar el referéndum y que le parecía "un retroceso" embarcarse en esa tarea. Además, criticó a los impulsores de la derogación varias veces en el programa En Perspectiva, de Radiomundo, donde habitualmente participa de las "tertulias" de los jueves. Sim embargo, más adelante aseguró que se había equivocado y explicó qué lo hizo cambiar de opinión.

Núñez dijo que el Partido Comunista buscará hablar con votantes de todos los partidos políticos, no solo del Frente Amplio.

"Nosotros pensamos que en esta campaña tenemos que conversar con todos los uruguayos y todas las uruguayas, sin importar lo que votaron en octubre y noviembre de 2019. Esta campaña no es entre frenteamplistas y no frenteamplistas, en entre uruguayos que creemos que se debe derogar lo peor de la LUC –estos 135 artículos– y quienes creen que se debe mantener", valoró.