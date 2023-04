Partido Nacional planteó que prisión domiciliaria sea para mayores de 70 años y no de 65; Cabildo "no tendría inconvenientes", dijo Domenech

Los reclusos procesados o condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura "se podrían amparar en esta norma", consideró el senador de Cabildo.

En agosto de 2021 Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para sacar de las cárceles a los mayores de 65 años y enviarlos a prisión domiciliaria. El proyecto generó polémica y cuestionamientos de la oposición y organizaciones de derechos humanos por entender que era "un claro intento de beneficiar a reclusos presos por delitos cometidos en la última dictadura", tal como expresó el Frente Amplio en ese momento.

Poco más de 600 días después, el Partido Nacional tomó el guante y elaboró una contrapropuesta: un proyecto de ley que enviaría a prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

¿Cabildo Abierto aceptaría esta contrapropuesta? "En principio no tendría mayor inconveniente", sintetizó el senador cabildante Guillermo Domenech este martes en rueda de prensa.

El legislador aseguró que "las convenciones internacionales prevén régimen de prisión especial a mayores de 60 años", pero que "está dispuesto a elevar la edad a 70". "No me parece que descalifique al proyecto", consideró.

Los reclusos procesados o condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar (1973 -1985) y que están recluidos en la cárcel de Domingo Arena "se podrían amparar en esta norma", entendió Domenech.

Consultado si acompañarían la propuesta de los blancos en caso que se establezca una excepción para no conceder la prisión domiciliaria a personas que cometieron delitos en dictadura, Domenech respondió: "Lo vamos a estudiar. Las modernas tendencias criminológicas son refractarias con el denominado punitivismo. Estas personas han sido procesadas muchas veces por meros indicios o mera convicción personal de los magistrados actuantes, cosa que nos parece ilegítimo. Se han mezclado muchos casos, algunos opinables y otros no. Cualquier persona que cometa un crimen es un ser humano. Hacer esa discriminación me parece inconstitucional".