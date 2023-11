Pasquet salió al cruce de Rando: "Se podrá estar a favor o en contra de la eutanasia, lo que no se puede decir es que no es necesaria"

El legislador reiteró que a través del proyecto buscan dar una respuesta a quienes se encuentran en una situación tal "que prefieren dejar de vivir para no seguir sufriendo".

El diputado colorado Ope Pasquet, impulsor del proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Uruguay, dijo este miércoles que "discrepa" con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien manifestó que para el ministerio la eutanasia "no era necesaria".

"Discrepo con esa apreciación porque actualmente la conducta que llamamos eutanasia cae dentro de lo que el Código Penal denomina homicidio piadoso, es delito. Se necesita una ley para legitimar esa conducta; puede llevar alivio a gente que está sufriendo, que no tiene cura y lo sabe y que a veces está tan mal que prefiere dejar de vivir para no seguir sufriendo", dijo el legislador a Telemundo.

"Se podrá estar a favor o en contra de la eutanasia, lo que no se puede decir es que no es necesaria", afirmó Pasquet y agregó que esa apreciación hay que dejársela a la persona que está "sufriendo" con una enfermedad "incurable e irreversible".

"Tampoco me parece de recibo un argumento que esgrime la ministra cuando dice que los cuidados paliativos no han llegado a todos aquellos a los que deberían llegar. Lo que pregunto es, a la persona a la que no le llegan los cuidados paliativos y a la que también se le niega la eutanasia, ¿qué se le está diciendo? ¿Qué tiene que sufrir hasta morir? Eso es cruel. Obligar a una persona a sufrir hasta morir, a mi juicio es cruel", apuntó.

Pasquet reiteró que a través del proyecto buscan dar una respuesta a quienes se encuentran en una situación tal "que prefieren dejar de vivir para no seguir sufriendo".

"La ley dice que a la persona que pide la eutanasia se le debe informar de los cuidados paliativos, los médicos tienen que informar ampliamente, ese aspecto está contemplado", subrayó. Esta consideración del diputado se dio dado que Rando había afirmado que en la ley no estaba previsto que el paciente tenga que tener cuidados paliativos previos.

La iniciativa Pasquet la presentó en marzo de 2020 y cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2022.