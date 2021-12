Pasquet sobre veto a ley forestal: "Es una circunstancia política que se creó deliberadamente"

"Esto no debilita a la coalición, pero es evidente que tampoco la fortalece", dijo el diputado colorado.

El veto a la ley forestal promulgado por el presidente Luis Lacalle Pou ingresó este viernes al Parlamento. El diputado colorado Ope Pasquet explicó cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para hacer caer el veto, que requiere mayorías especiales que se espera no se puedan alcanzar en la Asamblea General.

"De este veto se puede decir cualquier cosa menos que fue sorpresivo. El presidente dijo que se iba a vetar si el Senado votaba el proyecto. Esta es una circunstancia política se creó deliberadamente sabiendo que iba a haber un veto", consideró Pasquet.

Sobre el proceso de tratamiento del veto, detalló que se deberá reunir la Asamblea General para considerarlo y alcanzar "una mayoría muy especial de tres quintos de presentes de cada una de las cámaras".

"Van a tener una ardua tarea porque deberán contar todos los diputados y senadores y ver si hay tres quintos en cada uno de esos grupos para levantar el veto, algo que descontamos que no ocurrirá", indicó. Frenteamplistas y cabildantes cuentan en total con 69 legisladores, y para levantar el veto se necesitan 77 votos.

Consultado si este hecho político afectaba a la coalición de gobierno, dijo que "el presidente ha sido muy claro" y que "no necesariamente se pone en riesgo a la coalición".

"Se puede convivir perfectamente. No estaba dentro del Compromiso por el país, pero no es deseable que haya desencuentros de este tipo. Esto no debilita a la coalición, pero es evidente que tampoco la fortalece", sentenció.