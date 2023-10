Patricia Rodríguez renunció al sindicato policial y evalúa sumarse a la política; "sería bárbaro" que ingrese al Herrerismo, dijo Heber

“Es algo que voy a evaluar tranquila. Por suerte se ve que hice bien mi tarea, porque me hablaron de todos los partidos", afirmó la ahora expresidenta del Sifpom.

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, renunció en las últimas horas a su cargo tras dos períodos al frente de esa agrupación sindical y ahora analiza como una posibilidad su desembarco en la política.

“No hay nada más lindo y emocionante que irte con el reconocimiento de tus compañeros. Estoy muy emocionada. Di mi vida por este trabajo, por la revalorización de la tarea policial y por su humanización, porque realmente se entiende lo que hay atrás del uniforme”, afirmó Rodríguez en la noche del lunes tras el acto que le organizó el sindicato en Las Piedras.

En rueda de prensa, la ahora exidirigente sindical dijo que renunció porque siente que se cumplió una etapa.

“Son etapas cumplidas. Soy la primera mujer policía que llega al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, la primera mujer policía que tiene dos períodos en su presidencia. Y creo que ahora hay un equipo precioso en Sifpom que puede perfectamente seguir adelante sin mí, aunque me cueste no estar. Creo que un buen líder debe correrse y dejar lugar a los nuevos”, apuntó.

¿Y qué planes tiene en el horizonte? Rodríguez confirmó que entre sus opciones evalúa acercarse a la actividad política partidaria y que hasta el momento la han contactado desde todos los partidos.

“Es algo que voy a evaluar tranquila. Es verdad que por suerte se ve que hice bien mi tarea, porque me hablaron de todos los partidos, no solo de uno. De hecho, en mi despedida estuvieron presentes todos los partidos políticos, cosa que me alegra mucho. Pese a donde vaya a decidirme o no, espero que el Sifpom siga trabajando con todos los partidos porque la Policía es algo nacional y sus reivindicaciones pasan por todos los sectores”, dijo, y agregó: “Los tiempos los tengo que ir viendo”.

En caso de concretarse su pase a la política, sería el segundo de este tipo en los últimos meses: hace algunas semanas, la exsecretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dejó su cargo para desembarcar en el Partido Nacional.

Heber: “Sería bárbaro” que se sume a la política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, participó en la noche del lunes del acto de despedida y homenaje a Rodríguez. Tras el evento fue consultado sobre la posible llegada a la política de la ahora exdirigente sindical.

“¿Le gustaría sumarla a su corriente?”, le preguntaron en rueda de prensa, a lo que él respondió: “¿Cómo no? Es una gran trabajadora, sería bárbaro”.

No obstante, el secretario de Estado dijo que hasta el momento no habló con Rodríguez sobre el tema. “No lo he hablado, no puedo hacer ningún tipo de anuncio. Me encantaría poder charlarlo en algún momento. Es una mujer trabajadora social, preocupada y comprometida con los suyos. En el recuerdo a su trayectoria se dijo que sería importante tener la voz de un policía en el Parlamento, y yo digo que sí. Es muy importante tener la voz de un policía, porque muchas veces el policía no se siente representado”, afirmó.