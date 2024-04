PC denunció a sector de Amado por usar simbología "batllista"; desde la Corte afirman que "hojas de votación no pueden generar confusión"

El dirigente Gustavo Osta dijo que hay sectores que se quieren apropiar de una ideología que no representan.

El Partido Colorado denunció ante la Corte Electoral que agrupaciones de otros partidos utilizan la denominación o simbología "batllista". Concretamente, apuntan a Fernando Amado y se basan en que la Corte Electoral ya hizo dos advertencias en ese sentido, en el 2014 y en el 2020.

"El batllismo ha impregnado toda la vida del país y de la sociedad, pero en términos políticos la ley electoral del país dice que hay figuras que se asocian a los partidos. El Partido Colorado dice con claridad y orgullo que tiene a Batlle porque representa nuestra forma de ver la sociedad", dijo a Telemundo Gustavo Osta, secretario del Comité Ejecutivo del Partido Colorado.

"Nosotros somos un partido claramente democrático, tenemos claro cuando hay una dictadura y cuando no la hay. Resulta que quieren utilizar a Batlle en un partido donde no es tan claro ese sentido democrático y republicano porque no tienen claridad para definir que lo que hay en Venezuela es una dictadura", afirmó.

Por su parte, el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak, sostuvo que la Corte "podrá autorizar seguir usando o no según lo que entienda".

"Lo que la Corte puede prohibir es, en el momento de inscribir hojas de votación, si se utiliza o no alguna expresión que corresponda a otros partidos. Eso es lo que establece la legislación referido a las hojas de votación bajo el principio de que no pueden generar confusión en los electores", subrayó.