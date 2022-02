Pediatra Galiana reiteró la importancia de vacunar a los menores: "Se está viviendo una circulación del virus muy elevada en niños"

La infección en los niños puede traer trastornos en el gusto y el olfato, alertó.

El director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Álvaro Galiana, remarcó este jueves la importancia de vacunar a los niños contra el coronavirus tras las críticas originadas por la inoculación por error con Sinovac a 158 niños.

“Sin duda fue desafortunado y no debería haber ocurrido. Los niños no van a tener problemas de salud porque recibieron una inoculación con una concentración inadecuada, diluida”, indicó el pediatra e infectólogo, y lamentó que hayan “recibido un pinchazo que no tenían que recibir”.

Además, recordó que deberán ser vacunados nuevamente con Pfizer, dado que lo aplicado no generará inmunidad.

Consultado sobre las dudas que podrían surgir en las familias tras este episodio, Galiana reiteró a Telemundo que es fundamental vacunar a los pequeños “porque se está viviendo una circulación del virus muy elevada en niños”.

“Si bien es menos grave la variante ómicron y no genera tantas infecciones pulmonares graves, puede afectar a niños con factores de riesgo. Incluso en niños sin factores de riesgo, una infección banal puede puede generar enfermedades inmunológicas posteriores como el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que puede implicar internaciones, incluso en CTI”, explicó.

Añadió, además, que la infección en los niños puede traer trastornos en el gusto y el olfato.

Por último, indicó que es necesario “evitar que se siga diseminando el virus entre la población” y que hay que “proteger a los niños preescolares y bebés, que no tienen vacunas y pueden tener infecciones más o menos importantes”.